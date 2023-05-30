Песков: атака Москвы беспилотниками — это ответ на удары по центру принятия решений в Киеве

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье (28 мая.— “Ъ”)», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
На вопрос «Ъ FM» о том, как Кремль оценивает защищенность Москвы и нужны ли какие-то дополнительные средства, Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать эту тему, и переадресовал вопрос Минобороны. На уточняющий вопрос о том, к чему теперь должны быть готовы граждане, если к ним в окно может прилететь беспилотник, Песков отвечать не стал. «Все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать», — добавил он.
Внимание Пескова обратили на то, что до начала военной операции на Украине таких инцидентов в Москве не происходило, как не было и обстрелов Белгородской области, атак диверсионных групп. Его спросили, беспокоит ли Кремль то, что россияне подвергаются опасности в связи с военной операцией. «Ну, это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — утверждает пресс-секретарь.
На вопрос о том, не планирует ли Владимир Путин обратиться к населению, Дмитрий Песков ответил отрицательно. «В настоящий момент каких-то специальных планов нет (обращаться к гражданам.— “Ъ”). И мы знаем, что, слава богу, нет никаких жертв, в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья», — убежден Песков.
По версии Минобороны, в атаке на Москву задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Мэр столицы Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, точное число пострадавших зданий он не назвал. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).