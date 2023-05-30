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16:20 (мск), источник: © РИА Новости

Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости. Основная версия причин схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске — железнодорожники оставили на путях запирающий башмак, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

Ранее транспортная прокуратура сообщила, что во вторник около 4.20 мск на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов, в результате чего одна цистерна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Прокуратура и следователи начали проверки. По данным филиала РЖД, угрозы экологии в результате схода вагонов нет, движение поездов не нарушено.

«В качестве основной версии происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. По версии следствия, сход вагонов мог произойти по причине оставления запирающего устройства работниками железной дороги — железнодорожного башмака… После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будет установлена точная причина произошедшего», — говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона попросил секретаря совета безопасности области Геннадия Неробеева прокомментировать ситуацию со сходом вагонов.

«Работяги, головотяпство, Алексей Юрьевич! Они не убрали башмак, на него наехал этот вагон, и съехали… Реально просто головотяпство… Никто не пострадал», — ответил Неробеев на заседании, видеозапись которого опубликована на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Секретарь Совбеза области добавил, что иные версии причин случившегося не подтверждаются. «То, что пишут в СМИ, реально не соответствует действительности», — подчеркнул он.

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