ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — указали в ведомстве.
Все цели поражены, подчеркнули в Минобороны.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодняшняя попытка Украины атаковать дронами московский регион стала ответом на «весьма эффективный» удар по одному из центров принятия решений, который российские военные нанесли в воскресенье.