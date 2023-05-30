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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по центрам на Украине, где готовились теракты на территории России, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», — указали в ведомстве.

Все цели поражены, подчеркнули в Минобороны.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодняшняя попытка Украины атаковать дронами московский регион стала ответом на «весьма эффективный» удар по одному из центров принятия решений, который российские военные нанесли в воскресенье.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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