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16:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин об атаке беспилотников на Москву: системы ПВО сработали штатно, но есть над чем работать

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла сегодня утром. Комментируя работу ПВО в Москве и Подмосковье, российский президент заявил, что «система ПВО сработала штатно, есть над чем работать».

Спецоперация на Украине
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«Понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице. Мы будем это делать», — сказал Владимир Путин в ходе посещения центра креативного пространства «Зотов».

Глава государства заявил, что власти Украины «провоцируют» Россию «на зеркальные действия». «Посмотрим, что с этим делать», — сказал господин Путин. В связи с этим он добавил, что украинские граждане должны знать, «к чему подталкивает нынешнее руководство» Украины.

Президент сказал, что Россия на Украине наносит удары по объектам военной инфраструктуры. В частности, по его словам, два-три дня назад был атакован штаб украинской разведки (ГУР). В ответ, считает президент, Киев наносит удары по жилым зданиям для «запугивания» Москвы.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения удара по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим выбрал путь запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал Владимир Путин в ходе посещения центра креативного пространства «Зотов».

Владимир Путин также упомянул другие угрозы, исходящие от Украины. По его словам, Киев пытается «дезорганизовать работу» на Запорожской АЭС или «использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Ранее сегодня, 30 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя атака БПЛА на Москву — это ответ Украины на «наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений». Кроме того, 30 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в течение суток нанесли групповые удары по центральным пунктам принятия решений Украины, где «под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории РФ». О каких именно «центрах принятия решений» идет речь, в военном ведомстве не уточнили.

Об атаке беспилотников сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По версии Минобороны, в атаке на Москву задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.

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