При обстреле ПВР в Белгородской области погиб человек

«Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители — старики и дети. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал он.
По словам главы региона, один мужчина попал в больницу с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Обоих прооперировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Гладков уточнил, что три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной.
«Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля», — сказал губернатор.
В обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад, сейчас их вывезли в другой населенный пункт, добавил он.
Во вторник вечером Гладков заявил, что украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.