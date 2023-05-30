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22:15 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб человек

БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Охранник пункта временного размещения жителей в Белгородской области погиб при обстреле учреждения со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители — старики и дети. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал он.

По словам главы региона, один мужчина попал в больницу с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Обоих прооперировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков уточнил, что три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпус, а также на территорию проходной.

«Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля», — сказал губернатор.

В обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад, сейчас их вывезли в другой населенный пункт, добавил он.

Во вторник вечером Гладков заявил, что украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.

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