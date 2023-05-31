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00:51 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в Донецкую Народную Республику, они должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с командирами, зоной ответственности которых является «так называемое марьинское направление». По словам Кадырова, сюда переброшены силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат» МО РФ, командование которыми будет осуществлять командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ», — отметил он.

Глава Чечни уточнил, что такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмат» Минобороны РФ и Росгвардии, находящиеся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что там также проведены мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучения местности и расположения сил противника.

Кроме того, Кадыров сообщил о начале наступления подразделений «Ахмат». «Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание», — заключил он.

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