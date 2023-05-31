Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

«Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился с командирами, зоной ответственности которых является «так называемое марьинское направление». По словам Кадырова, сюда переброшены силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-Ахмат» МО РФ, командование которыми будет осуществлять командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ», — отметил он.
Глава Чечни уточнил, что такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения «Ахмат» Минобороны РФ и Росгвардии, находящиеся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что там также проведены мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучения местности и расположения сил противника.
Кроме того, Кадыров сообщил о начале наступления подразделений «Ахмат». «Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание», — заключил он.