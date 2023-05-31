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05:47 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар бомбами и ракетами по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — рассказал офицер.

Также, по его словам, на Купянском направлении артиллерия огнем из гаубиц «Акация» и «Мста-С» уничтожила в районе населенных пунктов Старица и Вишневое два минометных расчета противника. В районе населенных пунктов Лозавая и Западная она поразила гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

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