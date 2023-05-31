Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — пояснил чиновник.
Как отмечал ранее в мае советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет «уже несколько дней».
В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит».
Как отмечают российские специалисты, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.