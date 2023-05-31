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16:03 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: британский беспилотник Malloy впервые сбили над Россией

Британский беспилотник Malloy Aeronautics T150 был сбит в небе над Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Спецоперация на Украине

По информации Telegram-канала, БПЛА Malloy впервые залетел на территорию приграничного региона России. Британия передала эти беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ) для доставки грузов на линию соприкосновения, но украинские солдаты используют их для атак. Malloy может пролететь до 70 км с тремя минами калибром 82 мм.

«На БПЛА была подвешена одна мина, а на корпусе был установлен дополнительный ретранслятор для управления на случай потери основного канала связи. Его сбили наши пограничники», — говорится в сообщении.

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