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Спецоперация на Украине
17:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Стали известны новые подробности налета дронов на столичный регион

«Ъ» стали известны новые подробности атаки беспилотников на московский регион в минувший вторник. Осматривая обломки БПЛА, эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали по двум причинам. Помимо работы средств радиоэлектронной борьбы на это повлияло и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.

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Из трех беспилотников, прилетевших в Москву во вторник, взорвался только один. В начале пятого утра БПЛА неизвестной модели врезался в стену над балконом 25-го этажа дома на улице Атласова, что в Новой Москве. Тут же раздался взрыв, сопровождаемый сильнейшей вспышкой, от которого на фасаде образовалась отметина площадью около полуметра. Взрывной волной выбило стекла в трех квартирах, а трое жильцов одной из них, в том числе ребенок, пострадали. Повреждения оказались несущественными, и помощь врачей семья получила, не покидая место происшествия, то есть дома.

По предварительным данным, от удара о стену взрывчатка не сдетонировала или взорвалась не полностью, а яркую вспышку, которую видели редкие очевидцы и сняла камера наблюдения, некоторые эксперты объясняют воспламенением паров бензина в разбитом двигателе БПЛА.

В других случаях, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, где были зафиксированы прилеты еще двух дронов, взрывов и вовсе не произошло. При этом на Профсоюзной боевая часть БПЛА, состоящая из КЗ-6 — бронебойного кумулятивного боеприпаса, используемого для уничтожения забетонированных укрытий, взлетно-посадочных полос и т. п., заряженного почти двумя килограммами взрывчатки, влетела прямо в квартиру.

По данным Минобороны, все эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сбились с курсов и рухнули. При этом предполагается, что, попав в дома, оказавшиеся на их пути, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями — дроны летели для атаки по другим объектам.

Подтвердить или опровергнуть эту версию должна экспертиза, уже назначенная следователями Управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР, возбудившими уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Экспертам также поручено установить, какие именно беспилотники использовались для атаки Украиной по Москве. Пока лишь известно, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

При этом экспертам отправлены обломки, не только найденные в Москве, но обнаруженные по шести адресам в Московской области. Там, согласно сообщению Минобороны, пять БПЛА были сбиты средствами ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь».

Обломки предположительно выпущенной из него ракеты нашли на территории школы «Лидер» с углубленным изучением английского языка в селе Ромашково городского округа Одинцово. Впрочем, экспертам их передали как «неустановленные металлические фрагменты».

Больше всего обломков стражи порядка изъяли из деревни Жуковка. Фрагменты, в том числе снарядов, нашли в дачных потребительских кооперативах «Ильинка» и «Новь».

Последний был создан еще в 1927 году. Членами кооператива в разное время являлись конструкторы ракетно-космических систем Сергей Королев и Михаил Янгель, прославленный летчик Александр Покрышкин и кинорежиссер Сергей Бондарчук. А в «Ильинском», кроме того, был обнаружен поврежденный квадрокоптер, который, скорее всего, не имел отношение к атаке беспилотников самолетного типа.

Также фрагменты БПЛА нашли в поле неподалеку от таунхауса в селе Ильинское, относящемся к Красногорску, и в элитном коттеджном поселке «Павлово-2» в Истре.

Полиция продолжает поиски сбитых военными летательных аппаратов.

Николай Сергеев

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