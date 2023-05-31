Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

«Уровень радиоактивного загрязнения <…> Самое главное, загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря <…> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля,» — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным.
Другой пожаловался на нехватку работников на электростанции. По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, Киев фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.