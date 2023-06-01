Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

«На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — Прим. ред.) очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, республика намерена тесно взаимодействовать с военными из чеченских подразделений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы из его региона получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР: на Марьинское направление переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».
Накануне в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения «Ахмат» успешно наступают на этом участке зоны СВО.