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07:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате ночного обстрела Шебекино

В результате обстрела Шебекино в ночь на 1 июня пострадали пять человек, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, центр и окраины города обстреляли из «Града» со стороны Украины около 12 ночи, в 03:40 и 05:15.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Один из пострадавших — сотрудник полиции, он получил открытый перелом плечевой кости. Еще один пострадавший — охранник моста в городе, какие именно он получил ранения — не уточняется. Две женщины получили осколочные ранения. «Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Трое раненых госпитализированы, добавил он.

Также один снарядов попал в частный жилой дом, в результате начался пожар. Еще один снаряд попал в одно из административных зданий, у него загорелась кровля. Вячеслав Гладков добавил, что властям поступают сообщения о повреждениях окон, балконов и стен.

Гладков отметил, что информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа не соответствует действительности.

«На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — отметил он.

Ранее Вячеслав Гладков уже сообщал о ночном обстреле Шебекино. Тогда он писал о двух пострадавших мужчинах. Из-за постоянных обстрелов из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей: 31 мая 300 детей отправили в Воронеж.

Олеся Павленко

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