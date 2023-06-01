Минобороны сообщило об ударах «Смерчами» и «Солнцепеками» по позициям ВСУ

«Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 “Солнцепек” поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — добавил он.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил также о нанесении удара из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по подразделениям 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе поселка Новоселовское в ЛНР.
Накануне, 31 мая, Зыбинский сообщил, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, а также местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники 14-й и 92-й бригад ВСУ и подразделениям теробороны.
По его словам, в районе сел Старица и Вишневое в Харьковкой области на купянском направлении российскими силами были уничтожены два минометных расчета ВСУ, а около города Лозовая и села Западная — поражены гаубицы Д-20 и Д-30.