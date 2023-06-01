В Белгородской области опровергли данные о «прорыве войск ВСУ»

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков позже также опроверг информацию о «прорыве ВСУ». «Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, ФСБ, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщил Гладков, в результате обстрела ранены восемь человек, погибших нет.
Житель Шебекино Александр рассказал РБК об обстановке в городе: «В данный момент тихо. До этого с 3 часов ночи до 8:30 постоянные взрывы. То где-то далеко, то рядом, страшно очень. Я спрятался в ванной, к окну боюсь подходить».
Ранее о попытке прорыва границы сообщал в Telegram военкор Александр Коц. По его словам, боевые действия велись в районе села Новая Таволжанка. Численность ВСУ он оценил как «около роты». По информации военкора, группа передвигалась «под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники». «Также была попытка зайти еще группой 10 человек в районе Шебекино, подорвались на мине, были накрыты огнем. Эта атака отбита», — написал Коц.
О бое на границе России и Украины также сообщал телеграм-канал Baza. «По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП “Шебекино” с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны», — говорится в сообщении. Позже телеграм-канал написал, что «активную атаку у границы отбили» и в районе «МАПП “Шебекино” слышны одиночные выстрелы».