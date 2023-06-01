Командир «Ахмата» заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

«Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ “Ахмат” переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — говорится в публикации.
По его словам, спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу.
«Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ “Ахмат” сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена», — заключил Алаудинов.
О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат». В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают.
Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения.