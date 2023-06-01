Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ? Банк России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11:31 (мск), источник: © РИА Новости

Командир «Ахмата» заявил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Спецназ «Ахмат» готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России спецназ “Ахмат” переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР. — Прим. ред.). В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — говорится в публикации.

По его словам, спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу.

«Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ “Ахмат” сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена», — заключил Алаудинов.

О том, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Их зоной ответственности становятся территории ДНР — на Марьинское направление переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат». В сводке Минобороны за среду говорилось, что бойцы успешно наступают.

Как сообщал РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта