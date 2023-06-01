ФСБ сообщила о «разведывательной акции» американских спецслужб с использованием iPhone

«Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — говорится в сообщении ФСБ.
ФСБ указывает, что характерные для устройств Apple «аномалии» обусловлены «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения», которое использует предусмотренные производителем уязвимости.
По мнению ФСБ, «полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании “Apple” с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Ведомство считает, что производитель гаджетов «предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома».
Как ранее выяснил «Ъ», в марте сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) РФ рекомендовали до конца месяца поменять телефоны iPhone на смартфоны других производителей с другой операционной системой.