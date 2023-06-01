Власти Калужской области сообщили о падении неопознанного объекта

Инцидент произошел в Дзержинском районе 1 июня в 10.11. В результате падения произошел взрыв и образовалась воронка. Впоследствии загорелась трава, сейчас на месте работают подразделения МЧС, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что объекты экономики и жилые дома повреждений не получили. Среди населения также нет пострадавших. В правительстве региона призвали граждан доверять только официальной информации.
Telegram-канал Shot утверждает, что в Калужской области был сбит беспилотник самолетного типа. По данным ресурса, размер образовавшейся воронки составляет 3 на 4 м, обломки дрона разбросаны в радиусе 100 м. Загоревшуюся траву уже потушили, пишет Shot.
Это не первый случай падения объектов в Калужской области.17 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что обломки беспилотника были найдены вблизи Тарутино. По данным собеседника, дрон не нес никаких боеприпасов.
До этого губернатор области Владислав Шапша сообщал, что в ночь на 6 февраля над Калужской области на высоте 50 м взорвался дрон. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также причинено не было.
23 декабря 2022 г. власти Калужской области запретили полеты беспилотников в регионе. Кроме того, с 20 октября 2022 г. в области по указу президенту РФ действует режим повышенной готовности.