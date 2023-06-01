Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске

«В Артемовске сейчас идут подготовительные мероприятия, для того чтобы МЧС и все другие профильные ведомства могли провести разминирование и подготовить уже сам город, чтобы там могли функционировать гражданские службы… Там уже провели первичное разминирование военные сапёры», — рассказал он журналистам.
По словам Пушилина, решения по разминированию принимает межведомственный штаб по оказанию помощи. Он также добавил, что на полное разминирование города потребуются месяцы, так как помимо оставленных украинскими военными взрывных устройств в виде ловушек, очень много неразорвавшихся снарядов.