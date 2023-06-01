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15:08 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о продолжении наступления «Ахмата» в ДНР

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском направлении, заявили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону боевых действий в районе Марьинки переброшены подразделения спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова. Бойцы чеченских подразделений получили приказ «приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов».

После этого Минобороны заявило об успешных наступательных действиях «Ахмата» и штурмовых отрядов 5-й мотострелковой бригады на марьинском направлении. Алаудинов 1 мюня сказал, что спецназ «Ахмат» начал подготовку «к активным наступательным действиям» на новом участке.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 16 мая предупредил об осложнении ситуации на марьинском направлении. «Противник закрепился в нескольких достаточно серьезных укреплениях. Ну прям трудно их выбить. И причем, в чем еще проблема, постоянно перебрасывают резервы», — рассказал глава республики.

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