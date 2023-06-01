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14:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Харькове в четверг произошло несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов.

О взрывах пишут и украинские СМИ. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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