После обстрелов Белгородской области госпитализировали 11 человек

«С нуля часов и до 14.30 первого июня у нас поступило 11 человек. Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино и один поступивший — житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из одиннадцати находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному в настоящее время проводится операция», — рассказал Проценко.
Остальные, по его словам, находятся в отделении, получают лечение.
«Всем помощь оказана… на данный момент перегоспитализация в федеральный центр не требуется», — отметил главврач.
Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, «повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений».