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15:58 (мск), источник: © РИА Новости

После обстрелов Белгородской области госпитализировали 11 человек

БЕЛГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек с полуночи были госпитализированы из-за украинских обстрелов в Белгородской области, четверо из них — в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главврач горбольницы № 2 Белгорода Роман Проценко.

Спецоперация на Украине
Источник: Гладков

«С нуля часов и до 14.30 первого июня у нас поступило 11 человек. Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино и один поступивший — житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из одиннадцати находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному в настоящее время проводится операция», — рассказал Проценко.

Остальные, по его словам, находятся в отделении, получают лечение.

«Всем помощь оказана… на данный момент перегоспитализация в федеральный центр не требуется», — отметил главврач.

Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, «повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений».

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