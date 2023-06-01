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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке украинский боеприпас упал на детскую площадку

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинский снаряд попал в детскую площадку перед зданием администрации Киевского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь. Повреждено остекление в административном здании», — написал он.

По информации представительства ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские войска не менее семи раз открывали по Киевскому району огонь из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена». Там же заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

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