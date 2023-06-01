Путин провел телефонный разговор с командиром «Ахмата» Алаудиновым

«Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений», — сказал он.
Ранее Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что вечером 31 мая ему позвонил Путин. «В беседе он проявил погруженность в данную тему, в данный участок (на Марьинском направлении. — “Ведомости”), отеческую заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней. Сказал, что он обеспечит всем необходимым», — сказал он.
Путин также указал на важность Марьинского направления. По словам Алаудинова, Путин досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении. Глава государства «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа «Ахмат», добавил Алаудинов. Он также отметил, что сейчас под контролем России находится 70% Марьинки.
В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что до полного освобождения Марьинки осталось взять под контроль один участок на западе города. Он также указал на ожесточенность боев на этом направлении и на продолжающуюся переброску резервов украинскими войсками. Позже, в конце апреля, он утверждал, что из 59 кварталов Марьинки под контролем России находится уже пятьдесят.