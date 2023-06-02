Дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

«Привет-82» прошел летные испытания на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований — прим. ТАСС) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер». Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни", — отметили в организации.
В «Око» уточнили, что на данный момент в зоне специальной военной операции находятся 12 аппаратов «Привет-82». «Мы находимся на постоянной связи с подразделениями, которые получили наши аппараты», — подчеркнули в конструкторском бюро. Дальность полета дрона составляет до 30 км, скорость — до 140 км/ч, а полезная нагрузка — до 5,5 кг.
Специалисты КБ «Око» также провели испытания дрона «Привет-82» в разведывательной версии. «В зоне специальной военной операции мы показали и протестировали вариант нашего аппарата в разведывательной модификации. Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию», — сообщили в организации.
Собеседник ТАСС заявил, что разведывательная версия дрона будет отличаться большей длительностью полета — до 1,5 часов.