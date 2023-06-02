Военнослужащих группировки войск «Запад» наградили за защиту Шебекино

«Командир мотострелкового батальона ЗВО подполковник Александр Никитин, согласно указу президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества», — уточнили в ведомстве.
Также Георгиевским крестом 4-й степени наградили еще одного военнослужащего группировки, следует из опубликованного Минобороны видео. Кроме того, в кадре показали еще несколько наград для других бойцов.
Командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков поблагодарил военнослужащих подразделений группировки войск «Запад» за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные при боевых действиях.
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке украинских боевиков в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
В Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили более полусотни украинских боевиков, пытавшихся вторгнуться в Белгородскую область.