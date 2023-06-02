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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

За последнюю ночь пять российских регионов подверглись атакам

В ночь на сегодня, 2 июня, об атаках сообщили пять губернаторов российских регионов. Впервые об атаке БПЛА заявил глава Смоленской области Василий Анохин. Об ударах также сообщили в Белгородской, Курской, Брянской и Калужской области.

Спецоперация на Украине

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, ночь в регионе «прошла относительно спокойно». При этом, по его словам, «вчера в районе двух часов ночи» в Шебекинском округе он слышал, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он дополнил, что более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) рядом с Курском. По его словам, было сбито несколько украинских беспилотников.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, села Ломаковка и Новая Погощь были обстреляны со стороны Украины. В селе Новая Погощь загорелся двухквартирный жилой дом. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что около 6:45 утра в Кировском районе в лесу «упал неопознанный объект», после чего произошел взрыв. По его словам, пострадавших нет, также не повреждены объекты экономики и жилые дома.

Врио главы Смоленской области Василий Анохин сегодня утром сообщил, что два беспилотника дальнего радиуса действия атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района. В результате погибших и пострадавших нет. Это первая подобная атака на регион.

Олеся Павленко

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