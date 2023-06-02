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13:37 (мск), источник: Ведомости

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве диверсантов

Сообщения о том, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Уразово и Вериговка в Валуйском городском округе, не соответствуют действительности. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Спецоперация на Украине

«Информация о попытке прорыва боевиков на территорию региона в районе участка Уразово-Вериговка не соответствует действительности. Такие данные публикует ряд телеграм-каналов, информация является недостоверной», — сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что эти сообщения были опровергнуты пограничным управлением ФСБ, советом безопасности Валуйского городского округа и главой администрации округа.

22 мая после обстрелов погранпункта «Козинка» на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В результате пострадали 13 человек, еще один человек погиб. Из-за проникновения диверсантов в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции, который был отменен на следующий день. 23 мая Минобороны сообщило, что группа диверсантов была блокирована и разгромлена. В результате было уничтожено свыше 70 военнослужащих Украины, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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