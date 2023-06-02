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17:15 (мск), источник: РБК

Курский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу

Село Троицкое в Кореневском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине

Всего власти насчитали пять прилетов. Повреждены четыре дома и один автомобиль, но люди не пострадали.

С началом военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Старовойт сообщил, что в селе Гоголевка Суджанского района беспилотник сбросил бомбу на подстанцию, из-за чего населенный пункт остался без света.

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