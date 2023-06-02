21:57 (мск), источник: ТАСС
Рогов сообщил о подрыве машины предпринимателя в Михайловке
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», владелец погиб на месте.
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Автомобиль предпринимателя, согласно предварительным данным, был подорван в населенном пункте Михайловка, расположенном в Запорожской области, владелец погиб на месте. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Подробности теракта в Михайловке. По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. В момент взрыва в автомобиле был владелец авто, погибший на месте, и еще три пассажира», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил, что в центре Михайловки произошел взрыв. Не исключалась версия теракта.