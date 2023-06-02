22:43 (мск), источник: ТАСС
В Белгородской области при обстреле села погибли два человека
Еще шестеро получили ранения.
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ТАСС, 2 июня. Два человека погибли и шестеро пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Среди раненых есть двое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды “Града” были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал он.