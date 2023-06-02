Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
22:43 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области при обстреле села погибли два человека

Еще шестеро получили ранения.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 июня. Два человека погибли и шестеро пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Среди раненых есть двое детей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды “Града” были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей», — написал он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта