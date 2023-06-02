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23:08 (мск), источник: ТАСС

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщения начали поступать в 22:47 мск.

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