23:08 (мск), источник: ТАСС
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщения начали поступать в 22:47 мск.