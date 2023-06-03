В Индии число погибших при столкновении поездов превысило 200 человек, пострадавших — 850

Глава пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги рассказал AFP, что число жертв растет. «Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз нехороший», — отметил он.
Многие люди могут оставаться под завалами после столкновения поездов. Исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма, комментируя эту информацию, только отметил, что сейчас трудно оценить точное число жертв и пострадавших.
Трагедия произошла вечером 2 июня возле города Баласор. Поступают противоречивые сообщения о последовательности событий. Индийские железные дороги только сообщили, что в аварию попали два пассажирских поезда и один грузовой, который стоял на месте.