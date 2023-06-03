СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288

«Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288», — говорится в сообщении агентства.
Ранее издание Indian Express сообщало, что 233 человека погибли, еще 900 получили ранения.
Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10−12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.