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06:30 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

«Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288», — говорится в сообщении агентства.

Ранее издание Indian Express сообщало, что 233 человека погибли, еще 900 получили ранения.

Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10−12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.

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