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08:52 (мск), источник: ТАСС

В Нижегородской области в ДТП погибли шесть человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Шесть человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП в Нижегородской области, сообщил в субботу в своем Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Источник: РИА "Новости"

«На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль Газель. Погибли четыре человека (дети 2014 и 2015 годов рождения, мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях). Еще два человека в крайне тяжелом состоянии доставлены в Воротынскую ЦРБ (женщина 1988 года рождения и ребенок 2020 года рождения). К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения», — написал он.

По его словам, одна пострадавшая в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ. Позднее она также умерла. «К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался еще один из пострадавших в ДТП — женщина 1988 года рождения. В настоящий момент по причине ДТП погибли шесть человек», — уточнил замгубернатора.

Он уточнил, что экстренный вызов скорой помощи на ДТП поступил в 5:21. Машины прибыли на место аварии через две минуты.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области отметили, что авария произошла на 554 км автодороги Москва — Уфа, водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью. В прокуратуре региона сообщили, что на место происшествия выехал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.

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