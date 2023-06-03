Глава Белгородской области рассказал о ситуации в Шебекино

«В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — написал он.
Губернатор добавил, что ночь прошла беспокойно, ПВО работала над Белгородом.
«В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа. Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня», — уточнил он.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
В пятницу вечером Гладков сообщал, что два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле села Соболевка в Белгородской области.
Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
В частности, накануне украинские войска нанесли удар по промышленному предприятию в самом городе, из-за чего произошел пожар. Кроме того, два человека пострадали, когда на дороге перед их автомобилем разорвался снаряд. Также ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, в результате ранения получили двое местных жителей.
В ночь на четверг Шебекинский городской округ подвергся сильнейшей атаке со стороны украинских войск. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, в городе повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, а также жилые дома. По данным главы региона, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.