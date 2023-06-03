Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область

«Три автомобиля… MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертый был из Польши», — говорится в сообщении издания.
Washington Post отмечает, у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. Согласно американским наемникам, воюющим на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.
Представитель минобороны Бельгии не сказал, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали, добавляется в материале газеты.
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.