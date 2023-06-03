Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
16:43 (мск), источник: © РИА Новости

Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Три автомобиля… MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертый был из Польши», — говорится в сообщении издания.

Washington Post отмечает, у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. Согласно американским наемникам, воюющим на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.

Представитель минобороны Бельгии не сказал, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали, добавляется в материале газеты.

В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
В Польше заявили о возвращении 'лихих девяностых'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта