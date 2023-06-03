Гладков сообщил о трех погибших в результате обстрела Соболевки

«В Валуйском горокруге снаряды “Града” выпущены по частному сектору в селе Соболевка — зафиксировано 18 прилетов. К сожалению, погибли три человека», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что двое мужчин от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные проникающие ранения передней брюшной стенки и грудной клетки. Она скончалась в машине скорой помощи. В результате атаки ВСУ пострадали еще семь человек, шесть из них госпитализированы, седьмой ехать в больницу отказался, отметил губернатор.
Кроме того, повреждения в Соболевке получили 24 дома, а также газопровод и линия электропередачи.
Один пострадавший также есть в поселке Разумное Белгородского района. Он получил осколочное ранение правой стопы в результате работы ПВО. В Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ за последние сутки погибли две женщины. Еще восемь человек пострадали, шестерым понадобилась госпитализация, уточнил Гладков.
2 июня губернатор сообщал, что среди пострадавших при обстреле Соболевки есть два ребенка. Их доставили в больницу.
Обстрелы Белгородской области усилились в последние дни после проникновения в регион диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Впоследствии российские военные выбили украинских диверсантов из области. Потери противника составили более 70 человек, сообщили в Минобороны РФ.
В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов России. Он также неоднократно указывал на то, что ответная реакция на удары Украины по территории России будет жесткой.