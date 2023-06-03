19:21 (мск), источник: РБК
Власти Запорожья сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске
В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на местные власти также сообщает о взрывах в Бердянске — ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Шесть ракет сбиты.
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