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23:31 (мск), источник: ТАСС

В Киеве сообщили о нехватке оружия для успешного контрнаступления

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Киев по-прежнему испытывает нехватку вооружений для успешного наступления летом. Об этом в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты The Times, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я не военный. Я работаю на дипломатическом фронте, и моя задача — обеспечить больше оружия, больше помощи, больше боеприпасов, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Но если вы хотите начать успешное контрнаступление, то вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, включая артиллерию, бронемашины и танки, так что, вероятно, у нас по-прежнему недостаточно [оружия]».

Жовква признал, что Украина также испытывает острую нехватку систем ПВО, и обвинил европейские страны в том, что они оказывают недостаточное экономическое давление на Россию, которая по-прежнему получает значительную прибыль от продажи энергоносителей. «ЕС и остальному миру давно пора задуматься о том, достаточно ли они делают в плане санкций», — сказал он, добавив, что ответ на этот вопрос отрицательный.

В ранее опубликованном интервью американской газете The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к контрнаступлению, которое может пойти по разным сценариям.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

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