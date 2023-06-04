Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.
Обстрелы Белгородской области усилились в последние дни. Гладков объявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов. 31 мая в Воронеж отправились первые 300 детей. 1 июня Гладков предложил в случае «необходимости срочной эвакуации» жителей задействовать бронированную технику. Из-за продолжающихся атак был досрочно завершен учебный год, также были отменены экзамены для 9-х и 11-х классов. 2 июня правительство региона приостановило движение пригородных поездов.
3 июня при обстреле Шебекинского городского округа погибли две женщины, еще три человека погибли 2 июня в результате обстрела Соболевки, писал Гладков. В ходе последней атаки под обстрел попало село Муром, там никто не пострадал.
В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим «среднего уровня реагирования».