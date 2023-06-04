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13:00 (мск), источник: Ведомости

Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала 4 июня над Белгородом, последствия пока неизвестны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Обстрелы Белгородской области усилились в последние дни. Гладков объявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов. 31 мая в Воронеж отправились первые 300 детей. 1 июня Гладков предложил в случае «необходимости срочной эвакуации» жителей задействовать бронированную технику. Из-за продолжающихся атак был досрочно завершен учебный год, также были отменены экзамены для 9-х и 11-х классов. 2 июня правительство региона приостановило движение пригородных поездов.

3 июня при обстреле Шебекинского городского округа погибли две женщины, еще три человека погибли 2 июня в результате обстрела Соболевки, писал Гладков. В ходе последней атаки под обстрел попало село Муром, там никто не пострадал.

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим «среднего уровня реагирования».

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