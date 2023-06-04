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14:31 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине

Российские военные в ходе ночного «группового удара» по военным аэродромам уничтожили украинскую авиатехнику и хранилища с оружием и боеприпасами, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — говорится в сообщении.

Близ Днепропетровска был поражен цех по сборке украинских беспилотников.

Утром 4 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью под удар попал аэродром близ Кропивницкого в Кировоградской области. Кроме того, в результате обстрелов была повреждена инфраструктура в Сумской области.

Минувшей ночью по всей стране вновь объявлялась воздушная тревога. ZN.ua и ТСН.ua писали о взрывах и работе ПВО в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях. Средства ПВО также работали в Киеве и области.

С осени прошлого года российское Минобороны регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.

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