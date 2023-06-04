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14:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. В результате обстрела с украинской стороны в белгородском Шебекино есть возгорания в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате украинского обстрела села Муром есть прямое попадание в домовладение, жители которого ранее уже покинули село. Возгорания нет. В Новой Таволжанке, сообщил глава региона, снарядами повреждена крыша четырехэтажки, жители которой также покинули населенный пункт. Снарядами также повреждены Дом культуры и центральная площадь.

Предварительно, пострадавших нет, сообщил Гладков.

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