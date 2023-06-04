В Шебекино после обстрела загорелась территория рынка и зернохранилища

«Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Кроме того, в результате украинского обстрела села Муром есть прямое попадание в домовладение, жители которого ранее уже покинули село. Возгорания нет. В Новой Таволжанке, сообщил глава региона, снарядами повреждена крыша четырехэтажки, жители которой также покинули населенный пункт. Снарядами также повреждены Дом культуры и центральная площадь.
Предварительно, пострадавших нет, сообщил Гладков.