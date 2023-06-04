Белгородский губернатор сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

«На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению», — сказал он в видеообращении.
Губернатор также заявил, что сегодня вечером готов обсудить на пункте пропуска в Шебекино вопрос возврата пленных, которых, предположительно, захватили диверсанты.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа прорвала границу и зашла на территорию Грайворонского округа. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
На следующий день Минобороны объявило о ликвидации более 70 диверсантов. Вечером вторника режим КТО отменили. СК заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий ДРГ ранения получили 13 человек.