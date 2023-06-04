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18:33 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска, в том числе польские наемники, в воскресенье пытались прорвать фронт на запорожском направлении в районе Времевского выступа, силами РФ они были отброшены назад, боевые действия продолжаются, заявил председатель общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа… Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, основные боевые действия развернулись в направлении населённых пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное).

«В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxPro и HMMWV M1151A1», — написал он.

Как заявляет Рогов, в результате боя ВСУ сперва удалось продвинуться на расстояние около 200 метров, при этом потеряв «не менее двух танков, уничтоженных из ПТРК, и до полутора десятков боевиков».

Председатель запорожского движения также сообщил, что «на данный момент противник откинут с занятых позиций».

По его словам, активные боевые продолжаются: украинские войска не прекращают попыток штурма.

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