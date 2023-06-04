Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа… Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наёмники из Третьей штурмовой группы польского корпуса», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, основные боевые действия развернулись в направлении населённых пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное).
«В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxPro и HMMWV M1151A1», — написал он.
Как заявляет Рогов, в результате боя ВСУ сперва удалось продвинуться на расстояние около 200 метров, при этом потеряв «не менее двух танков, уничтоженных из ПТРК, и до полутора десятков боевиков».
Председатель запорожского движения также сообщил, что «на данный момент противник откинут с занятых позиций».
По его словам, активные боевые продолжаются: украинские войска не прекращают попыток штурма.