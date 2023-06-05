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01:26 (мск), источник: ТАСС

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — заявил Конашенков.

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По словам официального представителя Минобороны России, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. «В результате умелых и грамотных действий “Восточной” группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина», — подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант особо отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, который является командующим объединенной группировкой войск, находился на одном из передовых пунктов управления на этом направлении.

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