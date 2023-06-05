Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца более чем в 40 раз

По ее словам, в прошлом году специалисты службы взяли 3,5 тысячи проб на Волге и 2,5 тысячи на Дону.
«При исследовании экологического состояния реки Волги были установлены превышения предельно допустимых концентраций более чем в 65 раз по БПК5 (биохимическое потребление кислорода — ред.) в местах осуществления деятельности предприятий, относящихся к сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства. По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — сказала Радионова.
Кроме того, по ее словам, анализ экологического состояния Дона выявил превышения ПДК по аммоний-ионам более чем в 50 раз и более чем в 20 раз — железа общего в устьевых участках малых рек, впадающих в Дон.
С 20 апреля 2023 года Росприроднадзор продолжает масштабную проверку водных объектов России. Служба обследует экологическое состояние Иртыша, Дона, Волги, Оби, Ангары.