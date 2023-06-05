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07:57 (мск), источник: ТАСС

В Калужской области на автодорогу М3 «Украина» упали два беспилотника

ТАСС, 5 июня. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на автодорогу М3 «Украина» в Калужской области. Территория оцеплена.

Спецоперация на Украине

Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром на автодороге М3 “Украина” на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена», — написал он.

По информации губернатора, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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