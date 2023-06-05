Белгородский губернатор заявил о нехватке денег на восстановление разрушенного жилья

Он уточнил, что в трех населенных пунктах Шебекинского округа, где есть основные разрушения, пока не могут начать работу. «Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит», — сказал губернатор на совещании (цитата по порталу Go31).
Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что за неделю было повреждено или полностью разрушено 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах, а также 370 частных жилых домов в Шебекинском округе. Он добавил, что количество разрушенных жилых помещений в муниципалитете достигло 2464.
С конца прошлой недели жители стали массово покидать город Шебекино, расположенный в 6 км от границы с Украиной. Власти не объявляют официальной эвакуации, но обещают помочь выехать. Горожане жаловались, что с них взимают плату по 3 тыс. руб. за вывоз каждого ребенка.