МО РФ сообщило о срыве попытки двух украинских групп проникнуть в Белгородскую область

«Вчера подразделениями Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — заявил Конашенков.
По его словам, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.
«Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — сказал Конашенков.
Также ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили пять украинских минометных взводов, уничтожили боевую машину РСЗО «Град» в районе Волчанска Харьковской области, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории.