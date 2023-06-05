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14:03 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило о срыве попытки двух украинских групп проникнуть в Белгородскую область

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
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«Вчера подразделениями Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — заявил Конашенков.

По его словам, террористы около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

«Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль», — сказал Конашенков.

Также ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы подавили пять украинских минометных взводов, уничтожили боевую машину РСЗО «Град» в районе Волчанска Харьковской области, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории.

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Прорыв диверсантов в Белгородскую область. Что известноМинобороны заявило об отражении атаки.
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